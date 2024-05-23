Türbülansa giren Londra-Singapur uçağında yaralanan 20 yolcu yoğun bakımda

Londra'dan Singapur'a giden uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu yaralanan 20 kişinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Singapur Havayolları'na ait uçakta salı günü bir kişi hayatını kaybetmişti.

Bangkok Samitivej Srinakarin Hastanesi Müdürü Adinun Kittiratanapaibool, bugün yaptığı açıklamada, hala tedavi altında olan 40 kişiden 22'sinde omurilik yaralanması, altısında ise beyin ve kafatası yaralanması olduğunu söyledi.

Adinun, 41 kişinin tedavi altında olduğunu söylemiş, ancak daha sonra bir kişinin taburcu edildiğini belirtmişti.

Singapur Havayolları'na ait SQ321 sefer sayılı uçağın salı günü Myanmar üzerinde uçarken ani ve aşırı türbülans olarak tanımlanan bir durumla karşılaşmasının ardından bir yolcu kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.