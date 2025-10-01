Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklandı

Can Holding ile başlayan devamında Ciner Holding’e sıçrayan “suç örgütü kurma ve kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketikin CEO’su Gökhan Şen tutuklandı.

Ci̇ner grubuna ai̇t şi̇rketlere kayyum atanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Can Holding” yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve haklarında kayyım ataması kararı verilen şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. üzerinde yüklü miktarda malvarlığı bulunduğu, bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır.

Öte yandan, Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. isimli şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı, bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler üzerinden örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıkları hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince anılan şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 30/09/2025 tarihli talebi üzerine İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir.

Ne olmuştu?

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak aranan ve perşembe akşamı gözaltına alınan holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Kemal Can tutuklandı

Savcılık, Can'ı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti. Can çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Turgay Ci̇ner hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan yapılan açıklamada, Show HT Grubu'nun eski sahibi, Ciner Şirketler Grubu'nun sahibi ve yöneticisi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Can Holding” yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüphelilerden örgüt kurucusu ve yöneticisi olan Kemal CAN’ın 28/09/2025 tarihinde ifadesi alınmış olup, şüpheli aynı gün üzerine atılı suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklanmıştır.

Devam eden soruşturmada; Şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile şüpheli Turgay CİNER’in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren; CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığı, söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle halihazırda yurtdışında bulunduğu tespit edilen şüpheli Turgay CİNER hakkında 28/09/2025 tarihinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır."

Kayyum atandı

Açıklamanın devamında Turgay Ciner'in sahibi olduğu CİNER Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bağlı şirketlerine TMSF'nin kayyum atandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca şüpheli Turgay CİNER’in sahibi ve yetkilisi olduğu CİNER Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere ilişkin olarak CMK 133/1 ve CMK 133/4-a-7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliğinin 28/09/2025 tarihli kararı ile TMSF Başkanlığı yönetim kayyımı olarak atanmıştır.

Mevcut soruşturmada, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Turgay CİNER’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla CİNER Grup’a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28/09/2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma icra edilmiş olup, çalışma kapsamında Park Holding A.Ş, Silopi Elekrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan (10) şüpheli hakkında bugün itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemi tatbik edilmektedir"

Can Holdi̇ng soruşturması

Can Holding'e yönelik soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen altı kişi daha önce gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi verilmiş, diğer beş isim ise tutuklanmıştı.

130 şi̇rkete el konuldu

Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor. Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 130 şirket TMSF'ye devredildi. Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor. Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor.