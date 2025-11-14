Turhan Çömez şehit cenazesinde en ön safı istedi ama olmadı (VİDEO)
Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesinde İYİ Parti'li milletvekili Turhan Çömez'in en ön safa girmek için AK Parti Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ile tartıştığı ortaya çıktı.
Objektiflere takılan görüntülerde İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, en ön safta namaza katılmak istedi. Yer olmayınca AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan ise arka safa geçmesi gerektiğini söyledi. İki milletvekili arasında meydana gelen gerginlik ise kameralarca kaydedildi. Duanın ardından Milletvekili Çömez, müsade isteyerek ikinci sıradaki safa katılıp cenaze namazını kıldı.