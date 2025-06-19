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Turistik şehirlerde tepki çeken görüntülerin ardından dört vali acil olarak toplandı

Marmaris’te turistleri rahatsız eden ve sosyal medyada büyük tepki çeken müstehcen dans görüntüleri üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Haber Merkezi
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Turistik şehirlerde tepki çeken görüntülerin ardından dört vali acil olarak toplandı
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Marmaris’te “apaçi dansı” olarak bilinen görüntülerin yayılmasıyla kamuoyunda infial yaratan olay, Muğla Valiliği’nin ilgili iş yerlerini kapatmasıyla yeni bir boyut kazandı. İçişleri Bakanlığı, turizm bölgelerindeki benzer olayların önüne geçmek için olağanüstü bir koordinasyon toplantısı düzenledi.

Valiler Muğla'da buluştu

Sözcü'nün haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muğla’da toplandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, dört ilin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve turizm müdürleri de katıldı.

Önlemler görüşüldü

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, sosyal medyada yayılan müstehcen dans görüntüleri ve turizm bölgelerindeki diğer sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda alınan kararların, Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu tarafından yapılacak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

İşletme üç gün faaliyetten men edildi

Aydın Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüler sonucu işletmeyi 3 gün faaliyetten men etti. Valilik, turizmi olumsuz etkileyen hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini ve denetimlerin sürdüğünü duyurdu.

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