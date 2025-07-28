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Turizm amaçlı kiralamalarda itfaiye raporu zorunluluğu kaldırılıyor

Yeni yönetmelik taslağına göre, turizm amaçlı kiralanan ve beşi aşkın bağımsız bölümü bulunan konutlarda işyeri ruhsatı almak için itfaiye raporu zorunluluğu kaldırılıyor.

Haber Merkezi
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Turizm amaçlı kiralamalarda itfaiye raporu zorunluluğu kaldırılıyor
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Turizm amaçlı konut kiralamalarında ruhsatlandırma sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandı. Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre, bağımsız bölümü beşten fazla olan ve bu nedenle işyeri ruhsatı almak zorunda kalan turistik konutlarda itfaiye raporu zorunluluğu kaldırılacak. Bunun yerine, yangına karşı alınan gerekli önlemlerin bulunması yeterli sayılacak.

Turistik konut kiralamalarını kapsıyor

Taslak yönetmelik, özellikle "konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanun" kapsamında yer alan ve bağımsız bölüm sayısı beşi geçtiği için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi zorunlu olan turistik konut kiralamalarını kapsıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, turizm amaçlı kiralanacak konutlarda işyerinin açılabilmesi için kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekecek. İşletme için aranan koşullarda ise, yangına karşı gerekli önlemlerin eksiksiz alınmış olması yeterli görülecek ve ayrıca itfaiye raporu alınma şartı aranmayacak. Bu değişikliğin, sektördeki bürokratik süreçleri azaltarak turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerini kolaylaştırması bekleniyor.

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