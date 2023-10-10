Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te: Emekliye ikramiye teklife girecek

Canan SAKARYA

ANKARA - Konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına düzenlemeleri içeren 30 maddelik Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. 12 Ekim Perşembe günü Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek kanun teklifine emeklilere bir defalık 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de önergeyle eklenmesi planlanıyor.

Yasa teklifi ile tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar kanun kapsamı dışında tutuldu. 30 maddelik kanun teklifinin 8 maddesi konutların turizm amaçlı kiralanması, 4 maddesi Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu, 6 maddesi Turizmi Teşvik Kanunu, 4 maddesi AYM tarafından iptal edilen Kapadokya Alanı Hakkında Kanun, 6 maddesi ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunda değişiklik yapıyor. Kanun teklifine göre, konutlarını turizm amaçlı kiralayacak olanlar Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alacaklar. Kanun teklifi ile izinsiz kiralama yapanlara yaptırım uygulanacak.