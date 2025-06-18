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Turizm işletmelerindeki dans görüntüleri tepki toplamıştı! Belediyeden açıklama geldi

Marmaris Belediyesi, bazı işletmelerde "dans adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan" görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı, "yasal süreçlerin" yürütüldüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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Turizm işletmelerindeki dans görüntüleri tepki toplamıştı! Belediyeden açıklama geldi
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Marmaris Belediyesi'nden, bazı işletmelerde "dans adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntülere" ilişkin yazılı açıklama geldi.

"Marmaris Belediyesi olarak bu görüntülerden duyduğumuz rahatsızlık kamuoyu ile aynıdır" denilen açıklamada, "Bu tür olayların önüne geçilmesi ve ilçemizde nitelikli ve sürdürülebilir turizmin sağlanması amacıyla, ilgili tüm kamu kurumlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirilmiş ve kapsamlı bir yol haritası belirlenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda; emniyet birimleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimler yapılmakta, zabıta ekiplerimizin ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir" denildi.

"Yol haritası belirlendi"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda, Marmaris’te bazı işletmelerde 'dans' adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntüler, belediyemiz başta olmak üzere tüm yerel kurumların dikkatindedir. Bu tür görüntüler, Marmaris’in turizm vizyonu ve kent kimliği ile kesinlikle örtüşmemekte; ilçemizin saygınlığına ve kaliteli turizm hedeflerine zarar vermektedir. Marmaris Belediyesi olarak bu görüntülerden duyduğumuz rahatsızlık kamuoyu ile aynıdır. Bu tür olayların önüne geçilmesi ve ilçemizde nitelikli ve sürdürülebilir turizmin sağlanması amacıyla, ilgili tüm kamu kurumlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirilmiş ve kapsamlı bir yol haritası belirlenmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda; emniyet birimleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimler yapılmakta, zabıta ekiplerimizin ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir."

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, söz konusu işletmelerin uyacağı kuralları düzenlediği hatırlatılarak, "Marmaris’in geleceğini korumak ve marka değerini yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte tüm yetkili kurumların ve sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Belediye olarak, bu tür olumsuzluklarla mücadele etmekte kararlıyız ve kamu düzenini, yerel değerleri ve turizm kalitesini korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" denildi.

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