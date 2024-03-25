Turizmde konkordato artıyor: 2 ayda 14 otel icradan satışta

Türkiye’de turizm ziyaretçi sayısı ve gelir açısından iyi gittiği halde tesisler mali sıkıntı yaşıyor. Bankalar ve şirketlere olan borçlarını ödeyemeyen oteller icralık oluyor.

Geçen sene 24 otel icralık olmuştu

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) verilerinden derlenen bilgiye göre yılın iki aylık döneminde Türkiye’nin değişik bölgelerinde farklı büyüklük ve statüdeki 14 otel icralık oldu. Bu sayı geçen yılın toplamında 24 olarak gerçekleşmiş, 13

otel de konkordatoya gitmişti.

Bu durum bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerin geri ödeme zamanı geldiğinde ödeme yapamayan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırmaya gittikleri dönemde gerçekleşiyor. Yılın ilk iki aylık döneminde; İstanbul, Marmaris, Bodrum, Rize, Çanakkale, Van’da 14

otel icralık oldu.

İcradan satılık oteller ve ihalelerin açılış fiyatları

Bunlardan İstanbul Fatih’teki Ceren Otel 18 Nisan’da düzenlenecek ihale ile icradan satılacak. Otele 31 milyon TL değer biçildi. Van İpekyolu’ndaki Real Suit Otel için de 30 Nisan’da icradan açık artırma ile yapılacak satış ihalesi düzenlenecek. Otel için 16 milyon TL değer biçildi. Muğla Marmaris İçmeler’deki dört katlı otel icradan satılacak. 86 milyon 980 bin TL değer biçilen otelin icradan satış ihalesi 30 Nisan’da yapılacak.

Bu arada Çanakkale Ayvacık’ta dört katlı 24 adet odası bulunan otel 15 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı. Bodrum 21 odalı otel 21 milyon

TL'ye yine Bodrum'da Tilkicik'teki tesis 26 milyon TL'ye, Manisa Akhisar'da bir otel 15 milyon TL'ye icra tarafından satılığa çıkarıldı. Rize Yeniköy’deki icradan satılacak. 6 milyon TL değer biçilen otelin icradan satış ihalesi 30 Nisan’da yapılacak.