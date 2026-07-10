Türk-Amerikan savunma sanayi sektörlerine çağrı: Birlikte çalışalım

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Amcham Türkiye ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) iş birliğinde, 36. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen “Türkiye-ABD Savunma Sanayi İş Birliği Yuvarlak Masa Toplantısı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, ABD Savaş Bakanlığı Tedarik ve Askeri Satın Alımlardan Sorumlu Müsteşarı Michael P. Duffey, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, AmCham Türkiye Başkanı Emre Karter, ATBR Başkanı General James L. Jones ile Türk ve Amerikan savunma sanayi firmalarının temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde son dönemde güç kazanan yapıcı, stratejik ve ileriye dönük yaklaşımın ekonomik ve ticari iş birliğine de önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi ve ileri teknoloji gibi stratejik sektörlerde geliştirilecek sürdürülebilir ortaklıkların, ikili ilişkilerin ekonomik ve endüstriyel boyutunu daha da güçlendireceği ifade edildi.

Toplantıda, savunma sanayi alanında yürütülen temaslarda ortak tasarım, geliştirme ve üretim, tedarik zinciri entegrasyonu, üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojiler alanındaki iş birliği imkanlarının giderek daha somut bir zemine oturmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi. Türkiye ile ABD arasında üst düzeyde sürdürülen yapıcı diyalog ve stratejik iş birliği anlayışının, başta savunma sanayi olmak üzere yüksek katma değerli sektörlerde yeni ortaklıklara zemin hazırlayacağı ifade edilirken, bu gelişmelerin iki ülke liderleri tarafından 2019 yılında ortaya konulan 100 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına da önemli katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Ayhan: “Savunma Sanayii, İki Ülkenin Stratejik Ortaklığında En Güçlü Sütunlardan Biridir.”

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında tesis edilen yapıcı diyalog, Türkiye-ABD ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmaktadır. Bu stratejik ortaklık, yalnızca iki ülkenin çıkarlarına değil, NATO'nun caydırıcılığına ve ortak güvenlik mimarisinin güçlendirilmesine de katkı sağlamaktadır. Savunma sanayii, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın en güçlü sütunlarından biridir. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşan, 3 bin 500'den fazla şirketi ve 100 bini aşkın nitelikli çalışanıyla Türk savunma sanayii, küresel ölçekte güçlü bir üretim ve teknoloji ekosistemi haline gelmiştir. Ortak üretim, Ar-Ge ve ileri teknoloji alanlarında Amerikan şirketleriyle iş birliğimizi daha ileri taşımaya hazırız. Bu potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için ikili savunma sanayii ve ticaret iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması büyük önem taşımaktadır. Düzenleyici kısıtlamaların azaltılması ve karşılıklı ticaretin önünün açılması, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından yeni fırsatlar oluşturacak; iki ülkenin stratejik ortaklığını daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacaktır” dedi.

Duffey: “Daha Güçlü Bir Şekilde Sorumluluk Üstlenin ve Bu Çağrıya Karşılık Verin”

ABD Savaş Bakanlığı Bakan Yardımcısı Michael P. Duffey, “Müttefiklerin ve sektör liderlerinin bu buluşması, ortaklığımız açısından kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Bugün burada iş konuşmak için bulunuyoruz; ancak daha da önemlisi, ortak güvenliğimizi konuşmak için bir aradayız. Dünya her zaman tehlikeli bir yerdi; ancak bugün yeniden büyük güç rekabeti dönemine geri dönmüş durumdayız. Devam eden çatışmalar ve değişen güvenlik ortamı, yeniden canlandırılmış ve bu da entegre bir transatlantik savunma ile savunma sanayi altyapısını gerekli kılıyor. Karşı karşıya olduğumuz temel zorluk “hız ve ölçek”tir. Kritik kabiliyetlerin üretimini hızlandırmalı ve bunları vakit kaybetmeden sahada kullanıma sunmalıyız. Bürokratik gecikmeler ve üretim açıkları artık kabul edilemez; bunlar stratejik kırılganlıklardır. Bu salondaki sektör liderlerine çağrım şudur: Daha güçlü bir şekilde sorumluluk üstlenin ve bu çağrıya karşılık verin. Düzenleyici süreçlerde karşılaştığınız darboğazları ve tedarik zincirindeki engelleri bizimle paylaşın ki bunları birlikte aşabilelim. Üretim kapasitesini artırmak ve tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmek için gerekli yatırımları yapın. Ortaklıkların önündeki engelleri azaltmanın zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Olpak: “Küresel Güvenlik İhtiyaçları, Türk-Amerikan Savunma Ortaklığını Güçlendiriyor”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, “Günümüzün stratejik ortamı göz önüne alındığında, artan küresel güvenlik ihtiyaçları; savunma tedariki, endüstriyel kapasite ve idame alanlarında daha derin iş birlikleri için önemli fırsatlar oluşturuyor. Türkiye'nin gelişmiş üretim kabiliyetlerini, çevik üretim tabanını ve kanıtlanmış savunma sanayi uzmanlığını; Amerikan savunma ekosisteminin teknolojik liderliği ve tedarik ihtiyaçları ile bir araya getirmenin büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. Türk savunma firmaları; üretimi hızla ölçeklendirme, güvenilir tedarik zinciri çözümleri sunma, zorlu askeri standartlarda üretim yapma ve operasyonel gereksinimlere özel ürünler geliştirme yeteneklerini kanıtlamış durumda. DEİK olarak NATO Zirvesi kapsamında düzenlediğimiz yuvarlak masa toplantısının; fırsatları belirlemek, ortak bir zemin oluşturmak ve endüstriyel ile ekonomik bağlarımızı derinleştirmek için bir platform görevi görmesini bekliyoruz” dedi.

Özyeğin: “Sanayilerimiz Birbirinin Rakibi Değil, Tamamlayıcısıdır”

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ise, “Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ortaklığın bir sonraki büyüme döneminin en önemli itici güçlerinden birinin savunma ve havacılık sektörleri olacağına inanıyorum. Sanayilerimiz birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısıdır. Ortak üretim, teknoloji geliştirme, karşılıklı yatırımlar ve tedarik zinciri entegrasyonu alanlarında atılacak adımlar, yalnızca iki ülkenin ekonomik ilişkilerini değil, aynı zamanda NATO'nun sanayi ekosisteminin dayanıklılığını ve rekabet gücünü de artıracaktır. Son dönemde savunma sanayii alanında yaşanan olumlu gelişmeleri iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyor, bu yapıcı ivmenin kalıcı iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

AmCham Türkiye Başkanı Emre Karter, “Günümüzün değişen güvenlik ortamında, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü iş birlikleri her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Savunma teknolojileri, endüstriyel yetkinlikler ve yatırımlar alanında iki ülke arasında önemli fırsatlar bulunduğuna inanıyoruz. AmCham Türkiye olarak, bu stratejik ortaklığın daha da güçlenmesine katkı sağlamaya ve özel sektörün yapıcı rolünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ATBR Başkanı General James L. Jones ise, “ABD ile Türkiye arasındaki savunma sanayi iş birliğinin daha da güçlenmesi, yalnızca iki müttefik ülke için değil, NATO İttifakı’nın savunma kapasitesi açısından da stratejik önem taşımaktadır. Savunma sanayi alanında sürdürülen temas, iki ülke arasında somut iş birliklerini ve uzun vadeli ortaklıkları destekleyecek yeni fırsatların önünü açacağına inanıyorum” dedi.

Toplantının sponsorları ise Lockheed Martin, Alp Havacılık, Canik, Havelsan, Kale Havacılık ve TEİ oldu.