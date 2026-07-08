Türk bahis baronuna Avrupa'da kıskaç: Hesapları bloke edildi, pasaportuna el koyuldu

Türkiye'de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bahis baronu Fedlan Kılıçaslan, Avrupa'da kıskaca alındı.

Kılıçaslan'ın pasaportuna el koyulurken, tüm banka hesapları bloke edildi.

Polonya'da kara para aklama suçundan hakkında inceleme başlatılan Kılıçaslan için İspanya ise cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nin (OCCRP) haberine göre, hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunan bahis baronu Fedlan Kılıçaslan'ın Avrupa'daki faaliyetleri farklı ülkelerde yürütülen soruşturmalar kapsamında incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerini kolaylaştırdığı ve reklamını yaptığı şüphesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Kılıçaslan için Interpol kırmızı bülteni de yayımlandı.

Aynı dönemde Polonya savcılığı, Kılıçaslan ile bağlantılı şirketler hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlattı.

İspanya'da ise Kılıçaslan'ın farklı bir dosya kapsamında cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı, mahkeme kararıyla yurt dışına çıkışının yasaklandığı ve pasaportuna el konulduğu belirtildi.

Lisanssız bahis faaliyetleri iddiası

OCCRP'nin aktardığı bilgilere göre, Polonya'da kayıtlı FAF Global Company'nin gerekli yerel lisanslara sahip olmadan Türkiye'de erişime engellenen üç çevrim içi bahis sitesinin tanıtım faaliyetlerini yürüttüğü öne sürüldü.

Haberde yer alan eski bir şirket çalışanının ifadelerine göre, Türkiye'de erişim engeli getirilen bahis siteleri için sürekli yeni internet alan adları oluşturuluyor, kullanıcılar ise SMS, Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden yeni adreslere yönlendiriliyor.

Şirketin CEO'su Utku Sarper ise iddiaları reddederek şirketlerinin yalnızca telefonla pazarlama hizmeti sunduğunu ve tüm faaliyetlerinin yasal çerçevede gerçekleştirildiğini savundu.

Soruşturma kapsamında incelenen belgelerde, bazı çevrim içi bahis platformlarının yalnızca Komorlar ile Anjouan'dan alınan lisanslarla faaliyet gösterdiği, söz konusu lisansların ise Avrupa Birliği düzenleyici kurumları tarafından tanınmadığı ifade edildi.

Şirket yapısı değişti

Haberde, FAF Global Company'nin daha sonra Oliwka Covenant Technologies adıyla faaliyet göstermeye başladığı ve yaptığı açıklamada daha önce ilişkilendirildiği üç çevrim içi bahis sitesiyle herhangi bir ticari bağının bulunmadığını bildirdiği aktarıldı.

Şirketin nihai sahibi olarak görünen Semih Saçlı ise şirketi Fedlan Kılıçaslan'dan satın aldığını, Kılıçaslan'ın mevcut faaliyetlerde herhangi bir rolünün bulunmadığını öne sürdü.

Faaliyetlerin geçmişi 2016'ya uzanıyor

OCCRP'nin incelemesine göre Kılıçaslan'ın çevrim içi bahis sektöründeki faaliyetleri 2016 yılına kadar uzanıyor.

Haberde ayrıca, Kılıçaslan'ın Ukrayna'da kurduğu "New Federer" adlı çağrı merkezi hakkında dolandırıcılık iddialarıyla soruşturma açıldığı, dosyanın daha sonra Ukrayna Ulusal Polisi'ne devredildiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İncelemede, Kılıçaslan'ın Ukrayna'daki eski şirketlerinden birinin, Türkiye'deki soruşturmaların konusu olan çevrim içi bahis platformlarından birinin marka tescilini yaptığı bilgisine de yer verildi.

Banka hesapları bloke edildi

OCCRP'nin haberine göre Polonyalı bir kolluk kuvveti yetkilisi, Fedlan Kılıçaslan ile FAF Global Company'ye ait banka hesaplarının bloke edildiğini doğruladı.

Şirketin yeni sahibi Semih Saçlı ise hesapların neden kapatıldığı veya bloke edildiğine ilişkin yorum yapamayacağını ifade etti.