Türk bandıralı şilep hasar almadı

Ukrayna'nın İzmail Limanı'na gitmekte olan Türk bandıralı Kafkametler şilebinin, Romanya kıyısı açıklarında dün meydana gelen patlamada herhangi bir hasar almadığı belirtildi.

Denizcilik ve güvenlik kaynaklarından İngiltere merkezli Ambrey, geminin Romanya'nın Sulina kıyısından 11 deniz mili uzaklıkta Sulina Kanalı'nın girişine yakın bir noktada bir deniz mayınına çarptığını duyurmuştu. Kaynaklar, mürettebatın ise güvende olduğunu belirtmişti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, "Batum Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na rotası bulunan Türk bayraklı Kafkametler gemisi 05.10.2023 tarihinde Romanya/Sulina açıklarında seyir hâlinde iken, geminin 15-20 metre gerisinde bir patlama yaşanmıştır" dedi.

Müdürlük, kontroller yapıldıktan sonra geminin teslimatını yapmak üzere varış limanına doğru ilerlemeye devam ettiğini ve söz konusu patlamanın mayından kaynaklandığına dair bir delil olmadığını belirtti.

Geminin İstanbul merkezli işletmecisi Kafkametler Maritime, Kafkametler şilebinin şu anda İzmail Limanı'na ilerlemekte olduğunu ve Tuna Nehri-Karadeniz Kanalı'ndaki trafiğin sıkışıklığından ötürü geminin yavaş gitmekte olduğunu açıkladı. Şirket, mürettebatın güvende olduğunu ve geminin herhangi bir onarıma gereksinim duymadığını belirtti.

Geminin kaptanı ise ayrı bir açıklamada, her ne kadar patlamanın sebebi belirsiz olsa da, patlamanın Karadeniz'deki bir dip mayınından kaynaklanmış gibi gözüktüğünü belirtti.