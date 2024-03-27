Türk bankaları temkinli: Rusya ödeme almakta zorlanıyor

Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan bankaların, ABD'nin ikincil yaptırımları nedeniyle işlemlerde daha dikkatli davrandığı ve bu durumun Rus petrol şirketlerine yapılan ödemelerde gecikmelere neden olduğu belirtiliyor. Gecikmeler, Rusya'nın gelirlerini düzensizleştirerek ABD'nin yaptırım hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor. ABD'nin amacı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan dolayı cezalandırırken küresel enerji akışını kesintiye uğratmamak.

Reuters'ta yer alan habere göre; Türkiye, Çin ve BAE'deki bazı bankalar, son haftalarda yaptırımlara uyum gerekliliklerini artırarak Rusya'ya yapılan para transferlerini geciktiriyor veya reddediyor. Bankalar, müşterilerinden ABD'nin Özel Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesindeki hiçbir kişi veya kuruluşun işleme alınan anlaşmaya dahil olmadığına veya gerçekleştirilen ödemeden fayda sağlamadığına dair yazılı garanti istemeye başladı.

Ödemelerin tamamlanması haftalar sürüyor

İki kaynak, BAE'deki First Abu Dhabi Bank (FAB) ve Dubai Islamic Bank'in (DIB) Rusya ile ticareti olan bazı hesapları askıya aldığını belirtti.

Dört kaynağın verdiği bilgiye göre, Türkiye'den Ziraat Bankası ve Vakıfbank, BAE'nin Mashreq bankası ve Çin bankaları ICBC ve Bank of China, ödemeleri hala işleme koyuyor ancak tamamlanması haftalar ya da aylar sürebiliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Çin'deki bankaların ödemeleri yavaşlatmasıyla ilgili haberler hakkında yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik baskısının devam ettiğini ifade etti. Ancak bu durumun, ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine engel olamayacağını belirtti.

Sorunlar aralık ayında yeniden başladı

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Batılı devletlerin Rusya-Ukrayna savaşının ardından uyguladığı bir dizi yaptırımın bir parçası olarak uygulanmaya başlandı. Rus petrolünün ticareti, varil başına 60 dolarlık fiyat tavanının altında satıldığı sürece yasa dışı değil.

Bir ticaret kaynağı, bankaların ve şirketlerin ABD'nin ikincil yaptırım tehdidinin gerçek olduğunu anladıktan sonra sorunların aralık ayından itibaren tekrar başladığını belirtti.

ABD Hazinesi, 22 Aralık 2023'te yayımladığı bir kararnameyle fiyat tavanı yaptırımını ihlal eden yabancı bankalara yaptırım uygulayabileceği uyarısında bulunmuştu.