Türk basınının duayen ismi Mustafa Küçük yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türk basınının duayen isimlerindenMustafa Küçük'ün vefatının ardından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli meslektaşımız Mustafa Küçük’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, editör ve yönetici olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Mustafa Küçük’ün ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Cenaze namazı Levent Camisi'nde kılınacak

Mustafa Küçük’ün cenazesi, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, ikindi namazını müteakip Levent Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Mustafa Küçük kimdir?

1943 yılında Lüleburgaz’da dünyaya gelen Mustafa Küçük, 1961 yılında Türk Haberler Ajansı’nda çalışmaya başladı. 1975 yılında ajans müdürlüğü görevinden ayrılarak medya ajansı ABC’yi kurdu.

ABC çatısı altında, “Türkiye’den Dünya’ya, Dünya’dan Türkiye’ye haber” sloganıyla dünyanın önde gelen haber ajanslarıyla mümessillik anlaşmaları gerçekleştirdi. Aynı zamanda ABC bünyesinde bir arşiv araştırma servisi oluşturdu ve Güneş ile Sabah gazetelerinin servislerini hayata geçirdi.

2002 yılında Şok ve Pas gazetelerini, 2005 yılında ise Fotospor gazetesini yayın hayatına kazandırdı. Bunun yanı sıra birçok kitabın yayımlanmasına imza attı. Mustafa Küçük, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nün sahibidir.