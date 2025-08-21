  1. Ekonomim
  3. Türk basketbolunun efsane ismi Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti
Türk basketbolunun efsane ismi Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti

Türk basketbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den taziye mesajı

Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca'nın vefatıyla ilgili paylaşım yaparak, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

