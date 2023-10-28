İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaklaşık 350 bin Lego parçası kullanılarak yapılan Türk bayrağı, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde bulunan LEGOLAND Discovery Centre İstanbul'da, Cumhuriyet'in 100. yılı için 350 bine yakın Lego parçasıyla dev Türk bayrağı yapıldı. Bir ay süren çalışmalara, merkezi ziyaret eden 6 bin kişi katıldı.