Türk bayrağına yapılan saldırıda gözaltı sayısı 69'a yükseldi! 8 kişi tutuklandı
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik alçak saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 69 çıktı, tutuklu sayısı 8 oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik çirkin saldırısıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Burak Doğan'ın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 69, tutuklu sayısı ise 8 oldu.