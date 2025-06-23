Türk bilim insanı Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini duyurdu: Ölümü teğet geçtim

Massachusetts Institute of Technology'de Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğü yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren’in beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

“964 adet ilaç kullandım"

40 yaşındaki Dağdeviren, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Haziran’da çok tehlikeli beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

12 gün yoğun bakım ünitesinde kaldığını anlatan Dağdeviren, “964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile.. Hâlâ hastanedeyim, daha iyiyim. Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara” ifadelerini kullandı.

"Ölümü teğet geçtim"

Bir mucize yaşadığını ve ayrıntıları belki daha sonra kitaplaştırabileceğini ifade eden Canan Dağdeviren, paylaşımına şöyle devam etti:

"Doktorlarım kanama sonrası durumuma inanamadılar, makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız dediler. Lab müdürüm David, beyin cerrahı kardeşim Emre ve tanımadığım Asyalı yaşlı amca beni hayata bağladı. Hastaneye yetişebilecek en doğru yerdeydim, çok şanslıyım. Yüce Tanrı ve hayatına dokunduğum insanlar beni korudu; buna kalpten inanıyorum.

"Yolum uzun, heyecanım yüksek, gençliğim var!"

Annem, babam, eşim, kardeşlerim Servet Caner, Hüseyin Emre, gelinimiz Işınsu, canlarım yeğenlerim Şah Mirza, Can Aslan, dostlarım (Yalçın, Belge, Özargun, Bahçeci Aileleri) Hızır gibi yetişti. Ölümü teğet geçtim, çok şükür diyorum. Can oğlum, değerli eşim Murat, Dağdeviren ve Mercan (Hüseyin babam, Seher annem, İnci ablam) ailelerim, candan sevdiklerim, arayıp merak edenler, sesini duyuranlar, mesajlar atanlar ve yarım kalan projelerim için yeniden hayata merhaba dedim; 1. yaş günüm kutlu olsun. Yolum uzun, heyecanım yüksek, gençliğim var! Seni ve azmini seviyorum, Canan; bunu hiç unutma."

Canan Dağdeviren kimdir?

1985 İstanbul doğlumlu Doç. Dr. Canan Dağdeviren; tıp fiziği, malzeme bilimi ve biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki uluslararası çalışmaları ve geliştirdiği yüksek teknoloji giyilebilir tıbbi cihazlar alanında yaptığı başarılı çalışmalarla dünya çapında adından söz ettiren bir isim.

2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun olan Canan Dağdeviren, Prof. John A. Rogers danışmanlığında fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı.

2014'te Harvard Üniversitesi’nin "Genç Akademi Üyesi" seçilen Dağdeviren, tarihte bu ödülü Türkiye’den kazanan ilk kişi oldu.

40’ın üzerinde ulusal ve uluslararası ödüle sahip olan Canan Dağdeviren, Forbes dergisi tarafından "30 yaşından genç 30 bilim insanı" seçildi.

Dağdeviren, MIT Technology Review’un her yıl derlediği listesinde yer aldı ve İllinois İnovasyon Ödülü’nü (Illinois Innovation Prize) kazandı.

2017’de American Academy of Achievement’in Türkiye’den seçilen ilk inovasyon ve teknoloji delegesi oldu ve 'MIT Media Lab'de kendi araştırma grubunu kurdu ve akademisyen olarak araştırmalarına devam ediyor.