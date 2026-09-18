Türk denizcilik şirketinden Ukrayna saldırısı için savaş suçu başvurusu

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T&O Denizcilik, 22 Temmuz’da Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk bayraklı Reyhan Sarı adlı geminin mürettebatı ve hayatını kaybeden Savaş Çakar’ın ailesiyle birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne savaş suçu başvurusunda bulundu.

Başvuruda, Ukrayna’nın geminin yaşam mahallini kasıtlı olarak hedef aldığı ve saldırıda yasaklı mühimmat kullanıldığı iddiaları yer aldı.

The Maritime Executive’in haberine göre, T&O Denizcilik, Ukrayna saldırısında hayatını kaybeden mürettebat üyesinin ailesi ve saldırıdan kurtulan mürettebatla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvurdu.

Başvuru, 22 Temmuz’da Rusya’nın Novorossiysk Limanı yakınlarında Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk bayraklı Reyhan Sari adlı dökme yük gemisine yönelik saldırıyla ilgili.

Türk gemisine hava saldırısı

36 bin 75 dwt taşıma kapasitesine sahip Reyhan Sari, 2011 yılında inşa edildi ve 2023’te T&O Denizcilik tarafından satın alındı.

Gemi, Rusya’nın Taman Limanı’nda yüklediği kömürü Türkiye’ye taşırken hava aracıyla gerçekleştirilen bir saldırının hedefi oldu. Saldırının ardından Türkiye’ye ulaşmayı başaran gemide 15 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Saldırıda makine dairesinde çalışan 54 yaşındaki Savaş Çakar hayatını kaybetti. Mürettebattan birkaç kişi de yaralandı.

Başvuruda ağır suçlamalar

UCM’ye sunulan başvuruda, Ukrayna’nın geminin yaşam mahallini sivilleri öldürmek amacıyla kasıtlı olarak hedef aldığı ileri sürüldü.

Başvuruda ayrıca saldırının insanlığa karşı suç oluşturduğu ve zırh delici özelliğe sahip yasaklı misket mühimmatının kullanıldığı iddia edildi.

Bu iddiaların UCM tarafından kabul edildiği veya saldırıyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı anlamına gelmiyor. Mahkeme savcıları, başvuruyu ve sunulan delilleri inceleyerek olayın mahkemenin yetki alanına girip girmediğini ve resmi soruşturma başlatılması için yeterli bilgi bulunup bulunmadığını değerlendirecek.

Karadeniz’de Türk gemileri de hedefte

Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılar, bölgedeki deniz taşımacılığı açısından güvenlik endişelerini artırırken, Türkiye sivil gemilerin korunmasına yönelik girişimlerini sürdürüyor.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna’ya Karadeniz’de sivil gemilere yönelik saldırıların sona erdirilmesini öngören bir öneri sundu. Daha önce deniz taşımacılığının korunmasına yönelik ateşkes girişimleri ise sonuç vermedi.

Uluslararası verilere göre, haziran ayından bu yana çatışmaların yoğunlaşmasıyla en az 25 Türk gemisi saldırıya uğradı.

Türkiye, 2022 yılında Birleşmiş Milletler ile birlikte Karadeniz Tahıl Koridoru’nun oluşturulmasında rol almış ve Karadeniz’de ticari gemilerin korunmasına yönelik Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk girişimlerini sürdürmüştü.