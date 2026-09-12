Türk devletleri arasında seyahatleri kolaylaştıracak yeni adım: Ortak kontrol noktaları geliyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan sisteme benzer bir modelin Türk devletleri arasında da hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda, TDT üyesi ülkelerin vatandaşları için havalimanlarında ayrı pasaport kontrol noktalarının oluşturulması planlanıyor. Böylece üye ülke vatandaşlarının sınır geçişlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın takvimi henüz belli değil

Yeni sistemin hangi ülkelerde ve ne zaman uygulanmaya başlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından uygulamanın kapsamı ve takviminin belirlenmesi bekleniyor.

Planlanan düzenlemenin hayata geçirilmesiyle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarının havalimanlarındaki pasaport işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.