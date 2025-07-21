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Türk diplomatların Kapıkule’de yasaklı madde ile yakalandığı iddiaları yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildiği” haberi üzerinden Türk diplomatların hedef alındığı sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.

Haber Merkezi
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Türk diplomatların Kapıkule’de yasaklı madde ile yakalandığı iddiaları yalanlandı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türk diplomatların Kapıkule’de yasaklı madde ile yakalandığı iddialarını yalanladı.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

DMM’nin açıklamasında sosyal medya mecralarında, “Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildiği” haberi üzerinden, aracın Türk diplomatlara ait olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu iddialar, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir dezenformasyon faaliyetidir.” denildi.

“Belçika vatandaşı oldukları tespit edildi”

DMM’nin açıklaması şu şekilde:

“Gerçekte, söz konusu araç Belçika diplomatik plakası taşımaktadır. Belçika’dan hareket eden araç Kongo Cumhuriyeti’nin Brüksel’de görevli bir diplomatına aittir. Aracın sürücüsünün Bulgaristan vatandaşı ve yolcusunun Belçika vatandaşı olduğu Bulgar kolluk kuvvetlerince tespit edilmiştir.

"Operasyon Bulgaristan makamlarınca gerçekleştirildi"

Operasyon, Bulgaristan makamlarınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik uluslararası bir kolluk faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hadisenin Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı görevlileri ya da herhangi bir vatandaşımızla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

"Maksatlı paylaşımlar diplomatlarımızın itibarını zedeliyor"

Buna rağmen, bazı çevrelerce sosyal medyada yapılan maksatlı paylaşımlarla Türk diplomasisi ülkemiz hedef alınmakta ve kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu tür dezenformasyon içeriklerinin temel hedefi, ülkemizin, dış temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın itibarını zedelemektir.

"Manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcıdır"

Kamuoyunun, yalnızca resmî makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi; manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.”

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