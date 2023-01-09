Türk Diyanet Vakfı, 40 milyon kişiye ulaştı

Türk Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, vakıf olarak çeşitli programlar altında 149 ülkede 40 milyon kişiye erişim sağladıklarını, hedeflerinin 2023’te 50 milyon ihtiyaç sahibine erişmek olduğunu açıkladı. İzani Turan, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye içindeki faaliyetler yanında, şartlı bağışlar ve ülke politikaları gereği yurt dışında da yoğun faaliyetler sürdürdüklerini kaydeden Turan, bu faaliyetlerde yardımlaşmanın ana gaye olduğunun altını çizdi. En fazla yardım yapan kuruluşlardan biri olduklarının altını çizen Turan, yurt dışı öğrenci burslarından, Afrika’da su kuyusu açmaya kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Bu çerçevede, 2022’de Türkiye dahil 83 ülkede 273 bölgede 139 milyon TL tutarında, 2 milyon 150 bin kişiye Ramazan yardımı yapıldığını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesiminde de 81 ilde ve ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise 82 ülke, 375 bölgede 21 milyon 897 bin kişiye kurban eriştirildiğini anlattı.

114 ülkeden 36 bin öğrenciye burs

Öğrenci burslarının faaliyetleri içinde önemli yer tuttuğunu belirten İzani Turan, “6 farklı programla yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilere burs desteği sağlıyoruz. 114 ülkeden gelen öğrencimiz ve Türkiye’de ihtiyaç sahibi öğrencimiz olmak üzere toplamda 36 bin öğrenciye burs yardımı yapıyoruz” dedi.

Turan, AFAD ve Kızılay ile işbirlikleri bulunduğunu, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı afet yardımları gerçekleştirdiklerini kaydetti. TDV’nin Afrika’da su kuyusu açma yönünde farklı bir yaklaşım belirlediğini, sürdürülebilir su temini için yüksek nitelikli sondaj yanında, bakım, onarım ve sürekliliği sağlamak üzere teknik destek de verdiklerini belirterek,

"Bir Damla Hayat Projesi kapsamında, 1150 su kuyusu ve vakıf çeşmesi hizmete açıldı, 10 milyona yakın kişi temiz içme suyuna ulaştı. Su kuyumuz ve vakıf çeşmemiz ömrü uzun olan ve sürekli kontrol altında olan çeşmelerimizdir. 2022 yılında ise 350 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılarak 2 milyon kişiye temiz su ulaştırdık. Açtığımız her kuyu şu anda kullanılıyor" diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık da vakfın yurt içinde ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerinin Türkiye için ve Türkiye adına yapıldığını vurgulayarak, “Türk bayrağını şu an 149 ülkeye götürmüş olduk, Rabbim yakın zamanda bütün ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırmayı nasip etsin.

Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye için vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı olarak iş birliği içerisinde görevli ve gönüllülerimizle gayretli bir şekilde faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.