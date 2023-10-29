Türk donanma tarihindeki en büyük geçit töreni başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde İstanbul'da gerçekleştirilen törenlerde, aralarında TCG Anadolu’nun da yer aldığı 100 askeri gemi Boğaz'da geçit töreni yaptı. Törene Türk Yıldızları ve SOLO Türk dahil olmak üzere 20 muharip uçağı eşlik etti. Türk Donanması, İstanbul Boğazı'ndan geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Vahdettin Köşkü'nü selamladı. Erdoğan’ın selamlama töreni için Dolmabahçe Sarayı yerine Vahdettin Köşkü’nü seçmesi manidar bulunmuştu…