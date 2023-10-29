Türk donanma tarihindeki en büyük geçit töreni gerçekleştirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda 100 geminin geçiş töreni düzenlendi. Boğaz semalarında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri yaptı.

İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri: havada '100' yazıldı

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, havada "100" çizdi.

TC Anadolu gemisinin de içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan geçiş yaptı.

Daha sonra istanbul Boğazı’nda 101 pare top atışı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri X sosyal medya platformu üzerinden paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda 101 pare top atışı yapıldı" notunu düştü.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda 101 pare top atışı yapıldı.#TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/s0B37GQHe1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2023

Türk Donanması, İstanbul Boğazı'ndan geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Vahdettin Köşkü'nü selamladı. Erdoğan’ın selamlama töreni için Dolmabahçe Sarayı yerine Vahdettin Köşkü’nü seçmesi manidar bulunmuştu…

Erdoğan: Şanla, şerefle, sevinçle…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden törenden Türkiye Yüzyılı etiketiyle törenden fotoğrafları "Şanla, şerefle, sevinçle…" ifadeleriyle paylaştı.