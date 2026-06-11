Türk gencinden kanserli çocuklar için kitap

İleride paleontolog olmak istediğini vurgulayan genç yazar Sena Bezirkan,, “Dinozorları küçüklüğümden beri çok severim. Kuşların da bir zamanlar dinozor olduğunu biliyorum. Kitabım, Barnacle adını verdiğim karganın bir gün dinozor olarak uyanmasıyla başlıyor. Çocuklar için hem eğitici hem de eğlendirici bir kitap” dedi.

Alexandra ilham oldu

Her zaman bir kitap yazma hayali olduğunu söyleyen Sena Bezirkan, evinin balkonuna gelen bir karganın kendisine ilham verdiğini anlattı.

Bezirkan, kitabı yazarken aklında 8 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Alexandra Flynn Scott’ın olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Montclair Kimberley Academy’de bu yıl The Amazing Lemonade Girl oyununu sahneye koyduk. Öğretmenimiz Bayan Gunn Becker bir yandan oyunla ilgili bilgi verirken bir yandan da Alexandra ve hastalığı hakkında bize bilgiler aktarıyordu. Alexandra, kurduğu limonata standı ile çocuk kanseri araştırmalarında kullanılmak üzere 1 milyon dolar toplamıştı. Bu beni çok etkilemişti.”

Alexandra’nın vefatının ardından, onun adını taşıyan bir fon kurulduğunu anlatan Bezirkan, şöyle devam etti:

“Alex’s Lemonade Stand Foundation adıyla kurulan bu fon bugün çocuk kanseri araştırmalarına önemli bir kaynak sağlıyor. Ben de bu fona küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedim. Bu nedenle kitabımın gelirini bağışlama kararı aldım. Amazon’dan satışa çıkan kitabımla umarım çocuklar hem eğlenir hem de çocuk kanseri araştırmalarına katkı sağlanır.”