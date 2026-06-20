Türk Halk Müziği sevilen ismi Yücel Paşmakçı hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği'nin duayen isimlerinden Yücel Paşmakçı tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi. Paşmakçı için yarın bölüm başkanlığı yaptığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konvervatuvarı Mustafa Kemal Anfisi'nde bir tören düzenlenecek.
Usta ismin vefaatı sanat dünyasında büyük bir üzüntü ile karşılanırken sosyal medlada ünlü isimler ardı ardına taziye mesajı yayınladı. Yücel Paşmakçı ikindi namazı sonrası Şakirin Camisi'nde düzenlenecek törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Türk Halk Müziği'nin (THM) usta isimlerinden, derlemeci, eğitimci, koro şefi Yücel Paşmakçı tedavi gördüğü özel hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi. 91 yaşında yaşama veda eden sanatçının ölümü üzüntü yarattı. Çok sayıda sanatçı ve kurum paylaşım yaptı.