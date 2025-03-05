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Türk Hava Kuvvetleri Red Flag Tatbikatı’na katılıyor

Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 savaş uçakları, ABD’de Nevada’da bulunan Nellis Hava Üssü’nde yapılacak yılın ikinci Red Flag Tatbikatı’na katılacak.

Haber Merkezi
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Türk Hava Kuvvetleri Red Flag Tatbikatı’na katılıyor
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Tatbikatta görev yapacak 5 adet 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı 132. Hançer Filo’ya ait F-16’lar ile iki KC135R tanker uçak ve Airbus A400M nakliye uçakları Nellis’e gitmek üzere yola çıktı.

Türkiye’den Portekiz’e iniş yapan Türk Hava Kuvvetleri uçakları, Atlantik Okyanusu’nu aşıp Kanada’da Goose Bay’deki Prestwick’e indi.

Hangi ülkeler katılıyor?

Bu yılın ikinci Red Flag Tatbikatı’na Türk Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra ev sahibi olarak ABD Hava Kuvvetleri, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri katılıyor.
Suudi Arabistan F-15S ve Eurofighter, Birleşik Arap Emirlikleri F-16 savaş uçakları ile A330 MRTT Tanker Uçakları’nı ABD’ye getiriyor.

50’nci yıl

ABD Hava Kuvvetleri’nin 1975 yılından bu yana gerçekleştirdiği tatbikatlarda Mavi ve Kırmızı Kuvvetler ortak eğitim gerçekleştiriliyor. Hazırlanan tatbikat senaryosuna göre yeni taktikler Red Flag Tatbikatı’nda gerçekleştiriliyor.

Her yıl ABD’de sayısı 3 ila 6 arasında değişen Red Flag Tatbikatı yapılıyor.

Türkiye ilk kez Red Flag Tatbikatı’na 1997 yılında katılmıştı.

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