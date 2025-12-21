Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de eğitim uçuşu

  1. Ekonomim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, 18 Aralık'ta Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

