Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de eğitim uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, 18 Aralık'ta Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu yaptığı belirtildi.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.