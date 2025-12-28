  1. Ekonomim
Türk hava sahasında alarm: Jetler havalandı

Eskişehir hava sahasında seyir halindeki bir yolcu uçağı pilotunun hava gördüğü ve tanımlayamadığı bilinmeyen cisimi rapor etmesi üzerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları alarma geçti.

Türk hava sahasında alarm: Jetler havalandı
Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde Eskişehir hava sahası üzerinde seyir halinde olan bir yolcu uçağı pilotu havada gördüğü ve tanımlayamadığı cisimi Ankara Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi.

Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait jetler alarma geçerek arama ve tarama için pilotun verdiği koordinatların olduğu bölgeye yönlendirildi.

Konuyla ilgili olarak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken o yükseklikteki cismin meteoroloji balonu olma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

