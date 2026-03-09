Türk hava sahasında ikinci İran füzesi: NATO engelledi

Milli Savunma Bakanlığı İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü ve ollayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

NATO'dan açıklama

NATO'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor" denildi.

İran’dan gelen ilk füze Hatay’a düşmüştü

Geçtiğimiz hafta da İran’dan ateşlenen bir füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürülmüştü.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Türk yetkili, “Türkiye hedef değildi” dedi ve Güney Kıbrıs’ı işaret etmişti: “Füze yön değiştirdi. Asıl hedefinin Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki bir askeri üs olduğuna inanıyoruz.”

Fakat daha sonra Amerikan medyasında yapılan haberlerde asıl hedefin Güney Kıbrıs değil, Adana’daki İncirlik Üssü olduğu yazıldı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlendi; olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi” demişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye topraklarına füze fırlatıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.