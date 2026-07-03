Türk hukukunda bir ilk: Yapay zekâ destekli rapor yeterli bulundu

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen trafik kazası tazminatı davasında dikkat çeken bir yönteme başvuruldu.

Ağustos 2023'te meydana gelen kazada, motosikletin arkadan çarptığı lüks otomobilde oluştuğu iddia edilen hasarın tespiti için görevlendirilen bilirkişi, kaza sonrası çekilen fotoğrafları gelişmiş yapay zekâ sistemleriyle analiz ettirdi.

Sabah'ın haberine göre bilirkişi raporunda motosiklet sürücüsünün kazada yüzde 100 kusurlu olduğu belirtilirken, fotoğraf incelemeleri sonucunda otomobilin arka bölümünde gözle görülür bir hasar bulunmadığı kaydedildi. Raporda, yapay zekâ analizlerinde de araçta herhangi bir somut hasarın tespit edilemediği ifade edildi.

Emsal niteliğinde karar

Mahkeme, bilirkişi raporunu hüküm kurmaya yeterli bularak davayı reddetti. Kararda, davalı tarafın kusurlu olmasına rağmen araçta zarar oluştuğunun ispatlanamadığı, bu nedenle tazminat şartlarının oluşmadığı belirtildi.

'Hukukta yeni dönem' tartışması

Karar, yapay zekânın bilirkişi incelemelerinde destekleyici araç olarak kullanılması ve mahkeme kararına dayanak oluşturması açısından Türk hukukunda emsal niteliğinde değerlendiriliyor. Uzmanlar, yapay zekâ destekli teknik analizlerin ilerleyen dönemde farklı dava türlerinde de daha yaygın kullanılabileceğine dikkat çekiyor.