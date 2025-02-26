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Türk-İş 2 sendikayı disipline sevk etti

Türk-İş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli Sendikası (KOOP-İŞ) ve Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası'nı (TOLEYİS) ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Haber Merkezi
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Türk-İş 2 sendikayı disipline sevk etti
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Türk-İş yönetiminin bu kararı geçtiğimiz yıl Eylül ayında yaşanan Türk-İş - Tez-Koop-İş Sendikası gerilimine dayanıyor.

Türk-İş’in en fazla üyeye sahip sendikaları arasında yer alan Tez-Koop-İş Sendikası aynı işkolunda yer alan Türk-İş’e bağlı diğer bir sendika olan Koop-İş’i kendi örgütlü olduğu işyerlerine girmeye çalışmakla eleştiriyordu.

İki sendika arasında gerilim yaşanmıştı

İki sendika arasındaki gerilimin ardından Tez-Koop-İş Olağanüstü Genel Kurul toplarken, Türk-İş Disiplin Kurulu Tez-Koop-İş hakkında ihraç kararı vermişti.

Tez-Koop-İş, Olağanüstü Genel Kurul'dan Türk-İş'te kalma yönünde karar alınca yönetim ile sular durulmuştu.

TELE 1'in edindiği bilgiye göre, Koop-İş ve TOLEYİS'in, Tez-Koop-İş'in örgütlü olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda örgütlenmeye çalışılması üzerine konu tekrar Türk-İş yönetimine taşındı.

TOLEYİS disipline sevk edildi

Geçen yıl Tez-Koop-İş'i disipline veren yönetim bu defa Koop-İş ve TOLEYİS'i disipline sevk etti.

Geçtiğimiz hafta toplanan Türk-İş Disiplin Kurulu bir karar almazken Türk-İş yönetiminin Koop-İş ve TOLEYİS'in tutumundan rahatsız olduğu öğrenildi.

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