  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz
Takip Et

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İŞ olarak işçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olsun diye beraber gayret sarf ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz." dedi.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz
Takip Et

Türk-İş tarafından Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingine katılan işçiler, ellerinde pankartlarla Madenci Korosu'nun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından mitingde konuşan Atalay, örgütlendiğinde işçinin kapının önüne konulduğunu, üç kuruş ücret aldığı zaman "işçinin maaşı müdürü geçti" dendiğini savundu.

Atalay, "12 ay çalışıyoruz, 10 buçuk ay maaş alıyoruz. Bu adil değil. Bu sürdürülebilir vergi sistemi değil. Bu vergi meselesini bir an evvel gözden geçirin. Dayanma gücümüz kalmadı." diye konuştu.

Emeklilerin, asgari ücretlilerin aldığı maaşlarla geçinemediklerini söyleyen Atalay, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istedi. Atalay, şöyle devam etti:

"Biz işçiler belediyelerde ya çöp topluyoruz ya şoförüz ya çaycıyız. 3 kuruş para alıyoruz. Hiç fark etmiyor, ülkenin her bölgesinde değişik partilerdeki belediyeler değişiyor, işçileri çıkartıyorlar. Bunu kabul etmek inanın doğru değil. İşçilerin, yetimin, mazlumun vebalini almamak lazım. İki yakanız bir araya gelmez. Onun için biz bu ülkede, işçiler, kol kola olacağız. Her meseleyi çözmek için gayret sarf edeceğiz."

Atalay, Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Hayat pahalılığının hissedildiğini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"TÜRK-İŞ olarak işçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olsun diye beraber gayret sarf ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokaktaki enflasyonu biz iyi biliyoruz. Emeğimizin karşılığını alana kadar mücadeleye beraber devam edeceğiz. Biz iki kelimelik bir şey istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir talep. Yaşam talep ediyoruz, fazla bir şey talep etmiyoruz."

Konuşmanın ardından karanfil dağıtan Atalay, işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Bolat'tan İsveç açıklaması: Hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmakBakan Bolat'tan İsveç açıklaması: Hedefimiz 5 milyar dolara ulaşmakEkonomi

 

İmamoğlu'ndan 'dava' çıkışı: Bu millet ayağa kalkar!İmamoğlu'ndan 'dava' çıkışı: Bu millet ayağa kalkar!Gündem

 

 

 

 

Gündem
Diyarbakır'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'dan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
İmamoğlu'ndan 'dava' çıkışı: Bu millet ayağa kalkar!
İmamoğlu'ndan 'dava' çıkışı: Bu millet ayağa kalkar!
Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Amcanın telefon kayıtları ortaya çıktı! Tutuklanmadan önce gazeteciye ne anlattı?
Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Amcanın telefon kayıtları ortaya çıktı
ABD askerlerine saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi tutuklandı
ABD askerlerine saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi tutuklandı
Teğmenlerin kılıçlı yemini! Ömer Çelik: Hakaret asla kabul edilemez
Teğmenlerin kılıçlı yemini! Çelik: Hakaret asla kabul edilemez