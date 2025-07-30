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TÜRK-İŞ grev kararı aldı: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak

600 bin kamu işçisinin 2025 ve 2026 yılına ait Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler Türk İş Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi
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TÜRK-İŞ grev kararı aldı: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak
Fotoğraf: BirGün
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BirGün'deki habere göre 600 bin kamu işçisinin 2025 ve 2026 yılına ait Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Maden işçileri baretlerini yere vurarak protesto etti.

İşçiler sık sık "Şimşek elini cebimizden çek", "İş emek yoksa barış da yok", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Gemileri yaktık geri dönüş yok" sloganları attı.

"Bu ülkede memnun olanlar var mı?"

Basın açıklamasında konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu ülkede memnun olanlar var mı? Var. Bu Maliye Bakanı'ndan kim razı? Patronlar razı. İşçi razı değil, emekli razı değil" dedi.

Verilen tekliflerin işçiye hakaret niteliğinde olduğunu söyleyen Atalay, "Devlet verdiği sözü tutacak" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz haftaki toplantıda not aldığı zam teklifinin belgesini kamuoyu ile paylaşan Atalay, verilen tekliflerin işçiye hakaret niteliğinde olduğunu söyledi.

Atalay, "Devlet verdiği sözü tutacak!" ifadelerini kullandı. Grev kararı alan Türk-İş'in 500 kuruma grev ilanı asması bekleniyor.

TÜRK-İŞ grev kararı aldı: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak - Resim : 1

İkinci ay için teklif yüzde 11 olarak açıklandı

Sözleşme görüşmeleri kapsamında dün (29 Temmuz) Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşmede gerçekleşti.

Görüşmede, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi.

Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.

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