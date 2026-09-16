Türk iş insanının kullandığı uçak Kolombiya'da düştü! Uçakta 5 kişi vardı

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Kolombiya’da Türk iş insanı Mehmet Çankaya’nın kullandığı Cessna T206 tipi uçağın enkazına, zorlu arazi koşulları nedeniyle kazadan üç gün sonra ulaşılabildi. Uçağın 13 Eylül’de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolduğu bildirildi.

Enkazın yerinin tespit edilmesinin ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı. Kara ulaşımının mümkün olmadığı kaza noktasına ekiplerin helikopterlerle sevk edilmesi planlandı. Ancak bölgenin sarp ve engebeli yapısı, ekiplerin doğrudan enkazın bulunduğu alana havadan iniş yapmasına engel oldu.

Bunun üzerine kurtarma ekipleri, enkazın yakınındaki uygun bir noktaya helikopterlerle bırakıldı. Ekipler, buradan itibaren zorlu arazi şartlarında yürüyerek ilerledi ve üç gün sonra uçağın enkazına ulaşmayı başardı.

Uçak dağın yamacına çarptı

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ile kurtarma ekiplerinin belirlemelerine göre uçak, Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırları içerisindeki dağlık alana düştü. Kazanın yaklaşık 9 bin feet yükseklikte meydana geldiği belirtildi.

Uçağın dağın yamacına çarpması sonucu parçalarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. Dik ve sarp yamaçların bulunduğu bölgede ekiplerin ilerlemesi güçleşirken, arama kurtarma faaliyetleri de zorlu şartlar altında sürdürüldü.

Mehmet Çankaya’nın uçağında 5 kişi vardı

Mehmet Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli uçağın, Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı öğrenildi.

Uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiya vatandaşının daha bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Uçağın 13 Eylül'de yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısını kaybetmesinin ardından bölgede acil durum radyo vericisinin (ELT) devreye girdiği bildirildi.

Türkiye'den yakından takip

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de kazanın ardından gelişmeleri yakından takip etti. Büyükelçilik, arama kurtarma çalışmalarının ilk andan itibaren izlendiğini ve Mehmet Çankaya ile uçakta bulunan diğer kişilere ulaşılması amacıyla Kolombiyalı makamlarla temas kurulduğunu açıkladı.

Arama çalışmalarına hava unsurları da destek verirken, bölgenin Kolombiya'nın ulaşılması en güç coğrafyaları arasında bulunduğu ifade edildi.

5 kişinin akıbeti merak ediliyor

Kurtarma ekiplerinin enkaza ulaşmasının ardından gözler uçakta bulunan 5 kişinin durumuna çevrildi. Ancak Kolombiyalı yetkililer, şu aşamada kazazedelerin sağlık durumuna veya enkazda yapılan ilk incelemelere ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların da devam etmesi bekleniyor. Yetkililerin incelemeler sonucunda uçağın düşüşüne ilişkin daha kapsamlı bilgi paylaşması bekleniyor.

4’ü Kolombiya vatandaşı

Belediye başkanlığından alınan bilgilere göre, uçakta bulunan beş kişi Perşembe gününden beri Condoto'daydı ve burada uzman personelle birlikte belediye ve komşu kasabaların sakinlerine sağlık hizmeti veren bir sağlık ekibine katılmışlardı. Bu kişiler Perla Constanza Alvarez, Sandy García, María Guzmán ve Yuliza Figueredo ile uçağın pilotu Mehmet Çankaya'dır .