Türk iş insanlarına lüks saat üzerinden 'uyuşturucu parası akladın' suçlaması!

Almanya'nın birçok farklı şehrinde mağazaları bulunan Sadullah ve Abdullah isimli iş insanları, dünyaca ünlü futbolcular, Hollywood yıldızları gibi birçok ünlüye değerli saatler satarak popüler olurken, "saat kralı" lakaplı iş insanları, sosyal medya platformlarında videolar üzerinden açık artırmayla saat satışları yaparak da kendilerinden sıklıkla söz ettiriyor.

Teknik takibe girdiler

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) ve Essen Gümrük Soruşturma Polisi, 2020 yılında Almanya çapında faaliyet gösteren bir suç grubunun uyuşturucu ticaretinden elde ettiği geliri lüks saatler satın alarak akladığını tespit etti.

Polis, uyuşturucu kaçakçılarının bu saatleri Köln ve Düsseldorf'daki Sadullah Y. ve Abdullah Y'nin mağazalarından aldığını belirlerken, iş insanlarını teknik ve fiziki takibe aldı.

Alman polisi 7 Ekim tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Düsseldorf Havalimanı’na inen uçakta bulunan kardeşleri gözaltına aldı.

Eş zamanlı operasyon

Gümrük ve vergi müfettişleri de eş zamanlı olarak iki kardeşin Almanya'da bulunan mağaza ve evlerine baskın düzenledi.

3 çalışan gözaltına alınırken, binlerce evrak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan baskınlarda üç adet uzun namlulu silah, iki adet tabanca ve yasa dışı mühimmat da ele geçirildi.

Polis, Sadullah Y. ve Abdullah Y.'nin mağazalarında bulunan milyonlarca Euro değerindeki saatlere el koyarken, mal varlıkları ve banka hesapları donduruldu.

Geçen yıl bombalı saldırı yapılmıştı

İki kardeşin kara para aklama suçlamasının dışında, Avrupa dışından pahalı saatler satın aldığı ve bunları gümrük vergileri ve ithalat satış vergisi ödemeden (yüzde 19) gümrükten ithal ettikleri ileri sürüldü.

İş insanlarının Köln’de Benesis Caddesi'nde bulunan mağazası geçen yıl bombalı saldırıya uğrarken, hırsızların kapıyı açmak için mağazanın kapısını patlattıklarını ve değerli saatleri çaldıkları ileri sürülmüştü.