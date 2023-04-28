TÜRK-İŞ: Kamu sözleşmesi seçim sonrasına kalabilir

ANKARA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 700 bin kamu işçisi için yürütülen toplu sözleşme çerçeve protokolü görüşmelerinde, yeni teklif alındığını ancak henüz uzlaşmadan uzak olduklarını söyledi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak yürüttüğü görüşmeler çerçevesinde işçi kesimi daha önce seçimlerden önce anlaşmaya varmak istediklerini açıklamış, hatta 1 Mayıs’ı sözleşmeyi tamamlayarak kutlamayı istediklerini vurgulamıştı.

Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, ana amaçlarının beklentilerini karşılayacak bir sözleşme olduğunu belirterek, seçim öncesi bitirme yönündeki isteklerinin sürdüğünü ancak tatmin edici bir sonuca ulaşamazlarsa seçim sonrasına da kalabileceğini söyleyerek ilk kez sözleşmelerin seçim sonrasına kalması ihtimalini ima etti. Ergün Atalay, seçimler nedeniyle partileri de eleştirerek, işçi kesiminden aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Ergün Atalay, hükümet kanadının verdiği son teklifte birinci altı ay için yüzde 40 teklif edildiğini ancak işçinin talebinin yüzde 45 olduğunu hatırlatarak, “Şu anda yüzde 40 noktasındayız. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Bununla ilgili toplumun beklentisi var. Bizim zamanımız da var. İlk defa ocak ayında başladık.

Ondan evvel biz temmuz, ağustos aylarında sözleşmeyi bitiriyorduk. Arzumuz seçim arifesinde bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok. Arzu ettiğimiz rakamı bulursak problem yok. Ama olmazsa biz bu işin içinde olmayız. Onu da ifade etmek istiyorum. Arzu ettiğimiz rakamı görmezsek niye bitirelim. Tablo bu” dedi.

Yeni teklif alındı

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hükümet kanadından yeni bir teklif alındığını belirterek, kendilerinin 15 bin TL olan en düşük ücret konusunda yeni teklifin 12 bin 500 TL olduğunu kaydetti. Önceki teklif 12 bin TL seviyesindeydi. Sadece ücretler konusunda değil, başka alanlarda da uyuşmazlıklar sözkonusu olduğunu kaydeden Atalay şunları kaydetti:

“Bizim açımızdan ücret kadar önemli olan, kamuda, özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30 gün, 40 gün olan var. Ama kamuda eski işçilerin ikramiyesi 60 gün. Bunu 60 güne tamamlamayla ilgili bir talebimiz var. Önemli taleplerimizden biri. Bu da yaklaşık 200 bin arkadaşımızı ilgilendiriyor.

Hizmet zammı, mevcut 7 lira. Bununla ilgili de bir talebimiz var. Sosyal yardımlarla ilgili, ek ödeme şu anda 2 bin 353 lira. Bununla ilgili talebimiz var. Bize teklif ettikleri; ilk önce 11 bin 500, geçen hafta 12 bin lira ifade ettiler. Dün akşam Sayın Bakan da 12 bin, 12 bin 500 lira gibi bir rakam ifade etti. Bunun dışında taşeronla ilgili bizim bir talebimiz var. Taşeron meselesinin depremden dolayı çözülmediğini ifade ettiler. Dün akşam da Sayın Bakan, ‘Bu konuyla ilgili problem bitti, hemen çözeceğiz.’ diye ifade etti. Bu da bizim için önemli meselelerden biriydi. Arzumuz 1 Mayıs’tan evvel bitirmekti. Şu anda gördüğüm, yetişmesi mümkün değil”

Grev kararı için yasal süreler var

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, grev uygulamalarıyla ilgili toplu sözleşme sürecinin yasal sürelerini hatırlatarak, başlayan işyeri bazlı toplu sözleşmelerde ilk grev kararı alma zamanının YOL-İŞ’in örgütlü olduğu yerlerde 17 Mayıs’ta dolduğunu hatırlattı. Atalay, erken karar alma imkanı olmadığını hatırlatarak, “60 günlük süre var. Temmuz’u buluyor. Bize ‘Erken kullan.’ diyorlar. Öyle bir yetkimiz yok. Öyle bir imkan olsa anında alırız bu kararları. Ama sürelerimiz var, o süreye gelmedik daha” dedi.

1 Mayıs’ı HAK-İŞ Kahramanmaraş, TÜRK-İŞ Adana’da kutlayacak

İşçi konfederasyonlarının 1 Mayıs programları belli oluyor. HAK-İŞ 1 Mayıs’ı Kahramanmaraş’ta kutlayacağını açıkladı. Düzenlenen mitingde depremzedelere yönelik mesajlar gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da 1 Mayıs’ı Adana’da kutlayacaklarını açıkladı. Düzenlenecek mitingde depremde arama-kurtarma faaliyetleri yürüten maden işçileri ön plana çıkarılacak. Atalay, maden işçilerinin mitingden sonra deprem bölgesindeki illeri ziyaret edeceklerini kaydetti.