TÜRK-İŞ'e bağlı iki sendika birleşti

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS yüzde 1’lik işkolu barajına takıldıklarını, bu nedenle yetki sorunu yaşadıklarını söyleyerek TEKSİF’e katıldı.

BirGün'de yer alan habere göre, 24 Şubat’taki olağanüstü genel kurul sonrası DERİTEKS tarafından yapılan yazılı açıklamada, deri ve dokuma olarak ayrı düzenlenmiş olan iki işkolunun yasa ile birleştiği; sendikanın, yüzde 1 olarak belirlenen yeni iş kolu barajı engeline takıldığı belirtildi.

2013 yılından itibaren yetki sorunu yaşandığı vurgulanan açıklamada, “Sendikamızın bakanlık nezdinde yaptığı girişimlerle 2015, 2016 ve son olarak 2019 yıllarında yapılan geçici süre ile işkolu barajından muafiyet düzenlemelerinden yararlanmış ancak geçici muafiyet düzenlemesinin 2020 Haziran ayında sona ermesi ve o günden bu yana geçen ve neredeyse 4 yılı bulan bir süre zarfında çok sayıda girişimlerine rağmen yeni bir yetki düzenlemesinin hayat bulmaması üzerine bir başka sendika ile birleşmeyi gündemine almıştı” denildi.