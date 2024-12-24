TÜRK-İŞ'ten Balıkesir'deki patlamaya ilişkin açıklama: İhmaller daha ağır cezalandırılmalı

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iş kazası ve meslek hastalıklarının, çalışma hayatının en büyük sorunu olduğu vurgulanarak, dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon işçinin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Türkiye'de ise her gün yaklaşık 4-5 çalışanın, iş kazasında yaşamını yitirdiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İhlal ve ihmaller daha ağır bir şekilde cezalandırılmalı"

"Bugün Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Biz her iş kazasının ardından 'bu son olsun, gerekli tedbirler alınsın' dedikçe yaşanan acılar son bulmuyor. Balıkesir'deki patlamayla ilgili inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmeli. İhmali olanlar bedel ödemeli. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 'çok tehlikeli' işlerdeki yüksek riskler de dikkate alınarak gözden geçirilmeli. İSG denetimleri artırılmalı, bu alandaki ihlal ve ihmaller daha ağır bir şekilde cezalandırılmalı."

Açıklamada, Balıkesir'deki patlamada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulunuldu.