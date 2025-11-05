  1. Ekonomim
TOBB: Türk Kahvesi Avrupa Birliği’nde Tescilleniyor!

Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bugün yayımlanan duyuruyla Türk Kahvesi, TOBB tarafından yapılan başvuru sonucunda AB’de "Geleneksel Ürün Adı" (Traditional Specialities Guaranteed) olarak ilan edildi.

3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk Kahvesi, Türkiye’nin AB’de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olacak.

Sohbetin ve dostluğun simgesi

Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk Kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle, sadece bir içecek değil; misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi.

TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk Kahvesi’nin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa’da da tescilleniyor.

