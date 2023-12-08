Türk kuryenin öldüğü kazaya karışan Somalili Lider'in oğlu hakkında bilirkişi raporu: Asli kusurlu

Fatih'te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi’nde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer’i hastaneye kaldırdı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1'i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alındığı öğrenilen Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un önce serbest bırakıldığı, daha sonra hakkındaki soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

“İstemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldım”

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporu düzenlendi. Düzenlenen raporda beyanına yer verilen şüpheli Mohamud, motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığını ve sağa dönüş yaptığını, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletinin sürücünün durması ve yolun kenarında kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrularak düştüğünü, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini söylediği kaydedildi.

"Şüpheliye ait araç yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştı"

Düzenlenen raporda, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, bu sırada şüpheliye ait aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin en sağ şeritte durma derecesinde yavaşlayarak direksiyonu sağ tarafta bulunan banket boşluğuna doğru yönelttiği esnada arkasında seyir halinde bulunan şüpheliye ait aracın yavaşlamayarak motosiklete arka sağ kısmından çarptığı aktarıldı. Ayrıca raporda, motosikletin arka kısmından çarpması sonucu savrulduğu, aracın hemen çarpma sonrası duramadığı, durduğu noktanın tam olarak kamera açısında görülmediğinden tespit edilemediği de belirtildi.

Motosiklet sürücüsünün ihlal veya kusurunun bulunmadığı aktarıldı

Raporda motosiklet sürücüsünün bu kazanın oluşumunda herhangi bir ihlal veya kusurunun bulunmadığı, şüphelinin ise ihlal ve kusurunun bulunduğu, böylece şüphelinin asli kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Olaya dair görüntüler

İBB Başkanı İmamoğlu: Bu işin peşini bırakmayacağız

Dün olaya dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim!”