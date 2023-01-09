Türk müteahhitlerin yurt dışında üstlendikleri iş azaldı

Mehmet KAYA/ANKARA

Bakan Mehmet Muş, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ulaşılan tutarın zor şartlar altında sektörün gücünü ve direncini gösterdiğini vurguladı. Mehmet Muş tarafından açıklanan rakamlar, bir önceki yıla göre önemli bir düşüş olduğunu gösterdi. 2021 yılında yıllık üstlenilen iş tutarı 29,3 milyar dolar olmuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin bütün dünyada hissedildiğini vurgulayarak, bu ortamda önemli bir başarı sağlandığını anlattı. Muş, “Yurtdışı müteahhitlik sektörümüz 2022 yılını 17,8 milyar dolar gibi ciddi bir toplam proje değeri büyüklüğü ile kapatmış ve sektör, gücünü ve direncini bir kez daha ispatlamıştır.

Böylelikle, (1972’den bu yana) üstlenilen toplam proje sayısı 11.605’e; projelerin toplam değeri ise 471,7 milyar dolara yükselmiştir. Dünya üzerinde proje gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı ise 2022 sonu itibariyle 133’e yükselmiştir. Hedefimiz, dünyada Türk müteahhidinin gitmediği, eser vermediği ülke kalmamasıdır.

Mehmet Muş, bölgesel olarak bakıldığında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin yüzde 37,6 ile birinciliğini sürdürdüğünü ancak ikinci sıraya Yüzde 24,5 pay ile Avrupa bölgesinin yükselmesini anlamlı bulduğunu kaydetti. 2022 yılında üstlenilen işlerin bölgesel dağılımı devamla yüzde 18,5 ile Ortadoğu, yüzde 12,7 ile Sahra-altı Afrika oldu.

Erdal Eren: Savaştan bütün ülkeler etkilendi

Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de konuşmasında, 2022’ye çok iyimser başladıklarını ancak Rusya-Ukrayna savaşının her iki ülkedeki projeler yanında, başka ülkelerdeki projelerin de ertelenmesine neden olduğunu vurguladı. Erdal Eren buna karşılık, Rusya ile olan iyi ilişkiler nedeniyle iş üstleniminin sürdüğünü, Ukrayna’nın yeniden inşasında rol almak için de “Ukrayna’nın Yeniden İnşasında Karma Görev Gücü” oluşturulduğunu kaydetti.

Erdal Eren, Türk müteahhitler için önemli olan Irak’ta hükümetin kurulması nedeniyle süreçlerin normalleşeceğini belirterek, bu ülkeye bir ticaret heyeti yapılması için girişimler başlattıklarını, bunun ardından gelecek 10 yıl içinde 3 trilyon dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan’a da bir heyet planladıklarını kaydetti.

Aker: İş üstlendiğimiz ülke sayısı 134 oldu

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İrfan Aker de konuşmasında, 134 ülkede iş aldıklarını belirterek, tutarı küçük olmakla birlikte teknik müşavirlik, mühendislik ve mimarlık faaliyetlerinin, Türk müteahhitlerin üstlendiği işlerin katma değerinin ülkeye gelmesini, Türk ürünlerinin ihracatının artışını sağladığını vurguladı.