Türk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım raporu: Ani ölüm riski var

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın sağlık durumu ile ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) önemli bir açıklama yaptı. 27 Ocak’tan beri Marmara Cezaevi’nde kalan Barım için avukatı tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talebinde bulundu.

"Ani ölüm riski" taşıdığı belirtildi

TTB Merkez Konseyi, bu talep üzerine bilim kurulu raporu oluşturulması kararı aldı ve ön değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, Barım’ın "ani ölüm riski" taşıdığı belirtilerek, kendisine şok cihazı takılmasının önerildiği ifade edildi.

Barım, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.