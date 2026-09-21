Türk tekstil devi Armine'nin sahibi Mehmet Dursun sahibi gözaltına alındı

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Türkiye'nin önde gelen tesettür giyim markalarından Armine'nin sahibi ve kurucu ismi iş insanı Mehmet Dursun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturması kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Armine, geçtiğimiz ay Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan şirketler arasında yer almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 13 Ağustos'tan bu yana devam eden operasyonların son aşamasında gözaltına alınan isimler arasında Armine'nin kurucu ismi Mehmet Dursun'un da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmada 4. operasyon dalgası

Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapı ile ilişkilendirilen Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyonların 13 Ağustos'tan bu yana sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın önceki operasyonlarında toplam 80 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Dün gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda ise 29 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Türkiye'nin en büyük tesettür giyim markalarından biri olan Armine'nin sahibi Mehmet Dursun'un da bulunduğu öğrenildi.

Armine’ye geçtiğimiz ay kayyum atanmıştı

Soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aynı operasyon sürecinde, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaat ile doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 31 şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

Kayyum görevlendirilen şirketler arasında Armine de yer aldı. Türkiye'nin önde gelen tesettür giyim markalarından biri olan Armine'nin yanı sıra Ayakkabı Dünyası'nın da kayyum atanan şirketler arasında bulunması dikkat çekmişti.

Gözaltı kararı operasyonun ardından geldi

13 Ağustos'ta başlayan operasyonların ardından soruşturma kapsamında yeni dalgalar düzenlenirken, dün verilen 29 gözaltı kararıyla birlikte operasyonun 4. aşamasına geçildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan Mehmet Dursun'un, Armine'nin kurucu ismi ve sahibi olduğu belirtildi.

Armine'ye geçtiğimiz ay TMSF tarafından kayyum atanmasının ardından şirketin sahibi Mehmet Dursun'un da Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınması, operasyonun son aşamasındaki gelişmeler arasında yer aldı.