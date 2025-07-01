Türk vatandaşları için Bali’ye vize muafiyeti mi geldi? Büyükelçilik yanıtladı

Endonezya hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti tanıdığını açıkladı. Uygulama 26 Haziran'da yayımlanan yönetmeliğin ardından 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Vize muafiyeti kararı ülkenin popüler turistik destinasyonu Bali adasını da kapsıyor.

T.C. Cakarta Büyükelçiliği de Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararını resmi olarak doğruladı. T.C. Cakarta Büyükelçiliği konuyla ilgili CNBC-e'ye yaptığı açıklamada "Endonezya tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 30 güne kadar seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığı hususu Büyükelçiliğimizce teyit edilmektedir. Bahse konu muafiyet, Endonezya'nın bir parçası olan Bali adasında da geçerli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sürece ilişkin yapılan resmi duyurular büyükelçiliklerin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.