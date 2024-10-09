Türk vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye operasyonu başladı

Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi, Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi ve insani yardım için Beyrut limanına yanaştı. 2 bin 500 cviarında vatandaş tahliye edilecek. Ayrıca Lübnanlılar için yardım malzemesi gönderen Türkiye, malzemelerinin gemiden tahliye işlemlerine başladı.

Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, NTV'ye yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinin başladığını duyurdu. Türkiye'ye gelecek 2 bin 500 kişi, Beyrut limanında toplandı.

Gemi ilk olarak Mersin'e ulaşacak

Ulusoy, Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesinin başladığını ve 2 bin 500 kişinin Beyrut limanında toplandığını bildirdi.

İsrail'in saldırganlığının artması durumunda tahliye sayısının artabileceğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yola çıkacak gemi, ilk olarak Mersin'e ulaşacak.

Yolculuk 12 saat sürecek

Gemilerden insani yardımların boşaltılacağını ve daha sonra Türk vatandaşlarının bindirileceği belirten büyükelçi, yolculuğun 12 saat kadar sürmesinin beklendiğini aktardı.

Gemiler 300 ton yardım götürdü

Büyükelçi Ulusoy, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da İsrail'in son saldırılarının başkent Beyrut'u hedef aldığına işaret etti. Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi.

Türkiye'den giden gemilerin 300 ton yardımla Lübnan'a ulaşacağını belirten Beyrut büyükelçisi, şu bilgileri paylaştı:

"Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın hem bazı derneklerimizin güçlerini birleştirerek Lübnanlı kardeşlerimize bu zor günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılanması için gönderdikleri yatak, çadır, battaniye, gıda kolisi, mutfak eşyaları ve hijyen setleri bulunuyor."