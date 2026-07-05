Türk Yıldızları Ankara semalarında: Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi kapsamında 5-6 Temmuz tarihlerinde Türk Yıldızları tarafından şehir merkezi üzerinde prova ve gösteri uçuşları yapılacağını açıkladı. Valilik, uçuşlar nedeniyle oluşabilecek uçak sesleri ve hava trafiği konusunda vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamamaları konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı;

"Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur."