Türk yük gemisine dron saldırısının görüntüleri ortaya çıktı (Video)

"Mv Reyhan Sarı" adlı Türk bayraklı kuru yük gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğradı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu gemide maddi hasar meydana gelirken, makine dairesinde görevli Savaş Çakar (54) hayatını kaybetti.

Türk bayraklı gemiye saldırı anı dron kamerasında

Yaralanan iki mürettebat ise Sahil Güvenlik helikopteriyle Samsun'a getirildi. Yaralı gemi mürettebatları Samsun'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, gemi yoluna devam ederek bugün sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na ulaştı. Yapılan saldırı anının görüntüleri ortaya çıkarken, geminin hedef alındığı anlar dron kamerası ile kayda alındı.