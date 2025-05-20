Türk yüzücülere Pasifik'te köpek balığı saldırısı!

Açık su maraton yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz'ün, dünyanın en zorlu parkurlarından biri kabul edilen 45 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçme girişimi, köpek balığı saldırısı nedeniyle yarıda kaldı.

Uzun süre uygun hava koşullarını bekledikten sonra 17 Mayıs akşamı Güney Papohaku Plajı'ndan yüzmeye başlayan Türk sporcular, saatler süren yüzüşün ardından "Cookiecutter" türü bir köpekbalığının saldırısına uğradıklarını ve olayın kendileri için "büyük bir şok" yarattığını ifade etti.

"Hawaii'de 20 gündür bu yüzüş için bekliyorduk"

Saldırıya uğrayan Öz, "Hawaii'de 20 gündür bu yüzüş için bekliyorduk. Artık olmayacak derken iki fırtına arasında dar bir pencere açıldı ve birlikte bu fırsatı değerlendirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Türk sporcuların antrenör ekibinin verdiği bilgiye göre, yüzme parkurunun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında önce Yasemin Altıntaş bir ahtapotun saldırısına uğradı, saniyeler sonrasında ise bir köpek balığı maraton yüzücülerine saldırdı.

Köpek balığı, erkek yüzücü Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Türk sporcular, kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı

Murat Öz'ün bel bölgesinden derin yara aldığı köpek balığı saldırısı sonucu ikilinin parkur hedefi yarım kalırken, Türk sporcular, ekip arkadaşları tarafından kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Türk yüzücülerin teknik ekibinde yer alan Pilot Michael Twigg-Smith, açıklamasında, "Rüzgar doğudan iyi bir itiş sağlıyordu. Akıntı da fena değildi. Eğer bu olay yaşanmasaydı, (Türk sporcular) parkuru kesinlikle başarıyla tamamlarlardı" dedi.

Twigg-Smith, bu "dramatik" olayın ardından güvenlik gerekçesiyle artık Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine izin verilmeyeceği bilgisini paylaştı. Genel durumları iyi olan Türk sporcuların, ilk tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.

Öz ve Altıntaş ikilisi, daha önce Eylül 2023'te ABD'nin Güney California kıyılarındaki Catalina Kanalı'nı 13 saat 4 dakikada yüzerek 32,3 kilometrelik başarılı bir tandem yüzüş gerçekleştirmişti. Her iki sporcu da "Oceans Seven" hedefi doğrultusunda ilerliyordu.