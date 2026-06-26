Türkan Şoray Kadir İnanır'ın vefatını öğrenince fenalaştı

Türk sinemasının selvi boylusu Kadir İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sinema tarihimizin en parlak döneminde 11 filme birlikte imza attığı sanatçı arkadaşı Türkan Şoray büyük bir yıkım yaşadı.

Altın yıl 1977'de çekilen Dila Hanım ve Selvi Boylum Al Yazmalım filmlerindeki performanslarıyla efsaneleşen Kadir İnanır ve Türkan Şoray, yıllarca adı birlikte geçen sanatçılar olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Kadir İnanır'ın ölüm haberini almasıyla birlikte hüzne boğulan Türkan Şoray, fenalık geçirdi. Yaşadığı derin üzüntü nedeni ile Türkan Şoray konuşmasına devam edemedi.

Kara Gözlüm (1970): İkilinin birlikte kamera karşısına geçtiği ilk filmdir. Balıkçı Azize ile besteci Kenan'ın aşkını anlatır.

Unutulan Kadın (1971): Dramatik bir aşk hikayesini konu alır.

Dönüş (1972): Türkan Şoray'ın ilk yönetmenlik denemesidir. Kadir İnanır, Şoray'ın bu başarılı ilk yönetmenlik çalışmasında ona başrolde eşlik etmiştir.

Mahpus (1973): Toplumsal gerçekçi ögeler barındıran dram türünde bir filmdir.

Gazi Kadın / Nene Hatun (1973): Tarihi bir dönem filmidir.

Deprem (1976): Büyük bir aşk ve sadakat sınavını işleyen çarpıcı bir dramdır.

Devlerin Aşkı (1976): Osman F. Seden tarafından yönetilen filmde, tutkulu ve intikam dolu imkansız bir aşk öyküsü canlandırılmıştır.

Bodrum Hakimi (1976): Türkan Şoray'ın hem yönettiği hem de Kadir İnanır ile başrolü paylaştığı bir diğer ünlü yapımdır.

Selvi Boylum Al Yazmalım (1977): Cengiz Aytmatov uyarlaması olan film, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük başyapıtlarından biridir. "Sevgi neydi? Sevgi emekti" repliği hafızalara kazınmıştır.

Dila Hanım (1977): Kan davası, intikam ve gururun gölgesinde filizlenen imkansız bir aşkı işler.

Cevriyem (1978): İkilinin 70'li yıllardaki Yeşilçam döneminde beraber rol aldıkları son klasik filmdir.