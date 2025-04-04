Türkan Şoray: Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır

Sanatçı Türkan Şoray, Saraçhane'deki protestolarda gözaltına alınan gençlere ve devam eden süreçte gözaltına alınan sanatçılara destek verdi

"Gençlerimiz niye tutuklu?"

Resmi Instagram hesabından paylaşım yapan Şoray, "Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum" dedi ve "Gençlerimiz niye tutuklu?" diye sordu.

Sanatçılara da destek veren Şoray, "Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz özgürlüklerine kavuşmalıdır"

Türkan Şoray'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, onların gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi...

Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz. Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gençlerimiz niye tutuklu?

Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk bu vatanı onlara emanet etmiştir. Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdırlar.

Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır.

"Demokratik ülke bizim vazgeçilmezimizdir"

Hepimiz aynı şeyi istiyoruz aslında. Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan. İşte bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır. Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir.

Hepimiz bir bütünün parçası olduğumuzu, tek vatanımız olduğunu unutmamalıyız. Biz birbirini seven, koruyan, kul hakkı yemeyen, hoşgörülü, yaralarımızı saran insanlarız...

Şimdi bunu hatırlamanın tam zamanı..."